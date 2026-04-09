ಭೋಸಗಾ: ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀ ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿರತೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ, ಉಪವಲಯ ಅರ ಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಗೊಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಳಂದ ಹಾಗೂ ಅಫಜ ಲಪುರ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಿರತೆ ಸಂಚಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಯಿಗಳ ಎರಡು ತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುರಿಯ ಚರ್ಮದ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಗೊಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಚಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯಿಸುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಿವಗೊಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದು. ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು' ಎಂದೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>