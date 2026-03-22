LPG ಬದಲು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಳಕೆ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಸಾಗರ ರೈತ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂಬಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್) ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ನವೀನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನವೀನ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 35 ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು, ಅದರ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಯೊಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

'ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಮೀನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತಿದೆ. 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

'ಸಿಸ್ಟೆಮಾ 12' ಮಾದರಿಯ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕವನ್ನು ನವೀನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳ, 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣವು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗುಂಡಿ ನಾವೇ ತೋಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ₹ 12 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಗಣಿ ವಾಸನೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 500 ಮಾವಿನ ಗಿಡ, 200 ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗರಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅ