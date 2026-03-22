LPG ಬದಲು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ಬಳಕೆ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಸಾಗರ ರೈತ

ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 22 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:25 IST
ನವೀನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಅನಸೂಯಾ ಹೂಗಾರ
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನಷ್ಟೇ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ನವೀನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರೈತ ಭೀಮಸಾಗರ
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ
ಅನಸೂಯಾ ಹೂಗಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
