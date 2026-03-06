ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಚಿಂಚೋಳಿ: ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಸಜ್ಜು

ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಎಂದು ಹಾಡು ಗುನುಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:40 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:40 IST
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮ
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯ ಫೋಟೊ ಸೈಟ್
ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ
ಭೀಮರಾವ್ ಟಿಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ₹450 ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ನಿಸರ್ಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹1500 ಚಾರಣಕ್ಕೆ ₹100 ರಿಂದ ₹200 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಚಿಂಚೋಳಿ
Kalaburagi

