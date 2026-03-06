ಚಿಂಚೋಳಿ: ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ತನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ಧಾಮವಾದ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಗೀತೆ ಗುನುಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನದಿಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೌಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಈಗ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮದಿಂದ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ಶೇರಿಭೀಕನಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ದೋಣಿ, ಎರಡು ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಾನಿಲಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪೂರಕ ಮನರಂಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಈಜು ಕೊಳ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್, ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತ, ಎತ್ತಿಪೋತೆ ಜಲಪಾತ, ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ವಿಹಾರ ಧಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗ ರೂಪಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ 970 ಮಂದಿ ಚಾರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ 13,488 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಸದ್ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ಶೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿ ಭೋಗಾನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಂದಾನೂರ ಪುರಾನಾ ಫೂಲ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೇರ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಎರವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ.</p>.<div><blockquote>ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ </blockquote><span class="attribution">ಭೀಮರಾವ್ ಟಿಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ </span></div>.<div><blockquote>12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ₹450 ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ನಿಸರ್ಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹1500 ಚಾರಣಕ್ಕೆ ₹100 ರಿಂದ ₹200 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಚಿಂಚೋಳಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>