ಕಲಬುರಗಿ: ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ನಿಸರ್ಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ಮೊದಲು ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಯ ವಾಹನಗಳ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ₹24 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ 2 ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವಾಹನ, ₹63 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ, ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ₹43 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ 2 ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ₹14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 12 ಆಸನಗಳ ದೋಣಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪೈಡಲ್ ದೋಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೋಣಿ ಚಲಾಯಿಸಲು 15 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ, ಜವಾಹರ ಬಾಲ ಭವನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ, ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಹೊನ್ನಾ ನಾಯಕ, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಸುನೀಲ ಪನ್ವಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್, ಸಿಇಒ ಭಂವರಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು, ಡಿಎಫ್ಒ ಸುಮಿತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಎಸಿಎಫ್ ಬಸವರಾಜ ಡಾಂಗೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೈಲಾಸ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀಪಕನಾಗ ಪುಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಭೀಮರಾವ ಟಿ.ಟಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ ಟೈಗರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್, ಸಂತೋಷ ಇನಾಂದಾರ, ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊರಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಾಗಲು ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಿನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ರೂಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'ಕಾಳಗಿ, ಮಳಖೇಡ, ಸನ್ನತಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ