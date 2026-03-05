ಕಲಬುರಗಿ: ರಜಾಕಾರರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಕುಳಗೇರಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಹಕಾರ ಧುರೀಣರಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ರಜಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ವಂಚನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವರಂಜನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಚ್ಕೆಇ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಜಾಮ ಅರಸ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಜಾಕಾರರ ಕಾಟೋ, ಲೂಟೋ, ಬಾಟೋ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಿ ಕುಳಗೇರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜಾಕಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಕುಳಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆಯವರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಜಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಸೂರಜ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಹೋಟಿ, ಗಂಗಸಿರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರಗೋಳ್, ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ, ಹೋಮಿ ಇರಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ವಿ.ಜಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಎಚ್ಕೆಇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗಣ್ಣ ಎಸ್. ಘಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260305-34-409919150</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>