ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಎಸಿಎಫ್‌ ಹುದ್ದೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ನೂತನ ವಿಭಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಅರಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿಭಜಿಸಿ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಒಳಗೊಂಡ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಕಾಳಗಿ, ಶಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಗೊಂಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಗಾರ್ಡ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹೀಗೆ 6 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶುಷ್ಕ ವಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ವಲಯ, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಗಸ್ತು ಪಡೆಯ ಎಸಿಎಫ್ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಚೇರಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜನರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ನೂತನ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿಎಫ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಆಳಂದ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ, ಆಳಂದ, ಅಫಜಲಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಯಡ್ರಾಮಿ, ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ 6599.05 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 7416 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ 4355.92 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಿಂದಿದ್ದು 40833.52 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಎಸಿಎಫ್ ಸುನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ: ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಎಸಿಎಫ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಸಿಎಫ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾ ಯಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊರಳ್ಳಿ, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಹಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-34-1794039907</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>