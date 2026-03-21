ಚಿಂಚೋಳಿ: ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿದು ಕಳವು ಮಾಡುವಾಗ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿದು ಕಳವು ಮಾಡುವಾಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗದಲ್ (ಎ) ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಗದಲ್ ಬಿ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ತೌಫಿಕ್ ಮಂಜಲೆಸಾಬ್ ಅವರು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಸದ್ದು ಗಮನಿಸಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿ ಬೀಸಿ, ಹೆದರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಬಾಬುರಾವ್ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಐನಾಪುರದ ತೌಫಿಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಿನಿಕೇರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.