‘ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವ ತೋರಿದ ಬಸವ’

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಮಾನವೀಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವೇಶ್ವರ 893ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಶರಣರ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಸಾಗರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಸವ ತತ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಭೇದ ಮಾಡದೇ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಬಸವೇಶ್ವರರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಭು ಖಟ್ವಾಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರವಿ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವೀರೇಶ ಯಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅನಿಲ ಕಾಂಟಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಲೇವಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-31-661271245</p>