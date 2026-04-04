ಭೂಂಯಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಂಯಾರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಡೆ ಗುಮ್ಮಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೈಕ್, ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಡೊಂಗರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಐನಾಪುರದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಂಯಾರ ಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಂಯಾರ, ಖಾನಾಪುರ, ಚಂದನಕೇರಾ, ಕೊಟಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಾಗರಾಳ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಜನರು ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>