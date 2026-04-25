ಬಲ್ಕರ್ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಉರುಳಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ಕುಂಚಾವರಂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಹಮದ್ ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಟಂಟಂ ಚಾಲಕ ಮಹಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಕುಂಚಾವರಂ ಶಾದಿಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಗಾಯಾಳುಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ಬಾರಿ, ಖಲೀಲ್ ಪಟೇಲ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಕೈಲಾಶ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬಳಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಡಿಎಚ್ಒಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಟಿಎಚ್ಒ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಒ ಡಾ.ಮಹಮದ್ ಗಫಾರ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಐ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಿನಿಕೇರಿ, ಎಎಸ್ಐ ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆಗಿದ್ದೇನು: ತಾಂಡೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ್ಕರ್ ವಾಹನ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟಂಟಂ ತೆರಳುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಲ್ಕರ್ ವಾಹನದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಲ್ಕರ್ ವಾಹನವು ಟಂಟಂಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಬಲ್ಕರ್ ಉರುಳಿದೆ. ಆಗ ಟಂಟಂ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಕರ್ ವಾಹನ ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಬಲ್ಕರ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ಉರುಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಗದಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಗದರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>