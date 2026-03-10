ಚಿಂಚೋಳಿ: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 396ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ‘ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾತಾ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ನಂತರದ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಚಲವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪಟ್ಟಣದ ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮಾರಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಘದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 396ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸದ ಕತೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಮೊಘಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಮಖಂಡಿಯ ಮೈಗೂರಿನ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೀಜಾಮಾತಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರರು ಜೀಜಾಮಾತಾ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಮೋಘಲ ದೊರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ 42 ದಿನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರೂ ತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಭಾಜಿ ಅವರಂತಹ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರನಾಳ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಸುಲೇಪೇಟ, ರಮೇಶ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಅನಿಲ ಧಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ಕರಬಸಪ್ಪ, ವಿರಾಟ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಇಟಗಿ, ಹಣಮಂತ ಕೋರಿ ಇದ್ದರು. ಕಿರಣ ಪಂಚಾಳ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುನೀಲ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುನೀಲ ತೋಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನವಭಾರತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಕಲಾವಿದ ರಾಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಖಾನಾಪುರ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>