‘ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಠದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ’

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ‘ಮಠಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಠದ ಭಕ್ತರೇ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಚಂದನಕೇರಾ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಂದನಕೇರಾದ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭೃಂಗೀಶ್ವರನ 11ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಗುರುಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಲಗುಂದಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚಂದನಕೇರಾದ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದಶದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಿದ್ದಂತೆ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಗುರುವಿಗೆ ಎತ್ತಿ–ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆರೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ, ನವ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪೋಷಕ ಯಾದಯ್ಯ ಕೋಸಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗದಗಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಗೀತ ಬಾಗೇಶ ರಾಣಾಪುರ, ಸದಾಶಿವ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಬಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ರಾಯಗೋಳ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸಿನಗೊಂಡ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಣಮಗೊಂಡ, ಸಂತೋಷ ಕಡಗದ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ ವಡವಟಿ, ರಾಜಪ್ಪ ಕಡಗದ, ಬಾಬುರಾವ ಭೂಂಯಾರ, ಬಾಬುರಾವ ಸಿರಂಜಿ, ಸಿದ್ದು ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಿರಂಜಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಂತ್ರಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏ.1ರಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಭೃಂಗಿಶ್ರೀ, ಡಾ.ಬಸವೇಶ್ವರ ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮರಾವ ಟಿ.ಟಿ., ಅರುಣಕುಮಾರ ತಡಕಲ, ಆನಂದಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವರಾಜ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಂದನ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-31-1490645213</p>