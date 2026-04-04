ಚಂದನಕೇರಾ: ಭೃಂಗೀಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೃಂಗಿಪಾಚೇಶ್ವರರ 11ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರು ವಾರ ಸಂಜೆ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ, ಹೋಮ–ಹವನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಭ–ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಪುರವಂತರ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಥದ ಕಳಸವನ್ನು ಜಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡಗಿ, ಕುಂಭ ಶರಣಗೌಡ ಸಿನಗೊಂಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಿಣಿ ಹಗ್ಗ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಯಲಗೊಂಡ, ನಂದಿಕೋಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೂಗಾರ, ಛತ್ರಿ–ಚಾಮರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಿರಂಜಿ, ದೀವಟಿಗೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ಹಡಪದ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಟೆಂಗಳಿಯ ಶಾಂತ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೆಂಗಟಿ, ಆಳಗಿಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಂಜೇಟಿ, ಜವಳಾ, ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಚಂದನಕೇರಾ, ಪಂಗರಗಾ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ, ಪಸ್ತಪುರ, ಸಾಸರಗಾಂವ್, ರಾಣಾಪುರ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ರೇವಗ್ಗಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂಮೊದಲು ಬುಧವಾರ ಜಂಗಮ ವಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ, ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಾಂಶು ಪಾಲರಾದ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅಕ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ 'ಭೃಂಗಿಶ್ರೀ', ಭೀಮರಾವ್ ಟಿಟಿ, ಡಾ.ಬಸವೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಅರುಣಕುಮಾರ ತಡಕಲ, ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಚಂದನ ಸುಗಂಧ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ ಸಿನಗೊಂಡ, ಭವಾನಿ ಫತೆಪುರ, ಸಂಜೀವ ಫತೆಪುರ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕಡಗದ, ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ, ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಯಗೋಳ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಣಮಗೊಂಡ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಣಮಗೊಂಡ, ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿರಂಜಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಭೂಂಯಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಡಗದ, ಅಮೃತರಾವ್ ಫತೆಪುರ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ ಯಲಗೊಂಡ, ಉಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಸಿನಗೊಂಡ, ಹಣಮಂತರಾವ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>