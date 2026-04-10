ಚಂದನಮಹಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದನಮಹಾದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಯ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಂದನಕೇರಾದ ಅಭಿನವ ರಾಚೋ ಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏ.12 ರಿಂದ 20ವರೆಗೆ ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪುರಾಣವನ್ನು ಏ.12 ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಶಿವಬಸಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಣಮಗೇರಾದ ಆನಂದ ಗವಾಯಿಗಳು ಸಂಗೀತ, ರಮೇಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತಬಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಹಣಮಂಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಬಿ.ರಾಯಗೋಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 33*53 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಚಂದನಮಹಾದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ನವಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನುಸಾರ ಏ.21ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬುರಾವ ಭೂಂಯಾರ್, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಿರಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಎತ್ತರದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದನಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಕ್ತರು, ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>