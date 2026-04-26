ಚಂದನಮಹಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ‘ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತ ಮಹಾಂತರು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾದ ಚಂದನಮಹಾದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಾಳು ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಂದನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಂದನಮಹಾದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಯ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಡಗುಂದಾದ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಚಂದನಕೇರಾದ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ತಡೋಳಾದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ ಪಾಟೀಲ, ಶೈಲೇಶ ಹುಲಿ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಗೊಣಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ದುಕಾನ, ರಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಕುಪೇಂದ್ರರಾವ್ ಫತೆಪುರ ಹಾಗೂ ಚಂದನಮಹಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬುರಾವ ಭೂಂಯಾರ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಿರಂಜಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಮಲಾಕರ ಕಡಗದ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ ಯಲಗೊಂಡ, ಶರಣಕುಮಾರ ಫತೆಪುರ, ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ರಟಕಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರಂಜೋಳ ಅವರಿಗೆ ‘ಚಂದನಸಿರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು. ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿವಬಸಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಾದ ಆನಂದ ಗವಾಯಿ, ರಮೇಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಣಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ರಾಯಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಭೂಂಯಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉದಯಕುಮಾರ ಸಿರಂಜಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಣಮಂತ ಪಾಣಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-31-1016262623</p>