ಚಿಂಚೋಳಿ–ಚಂದಾಪುರ; ಮೇಲೇಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ ಮೇಲೆದ್ದಿಲ್ಲ.

ಚಂದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 'ಹೊರಗೆ ಹೊಳಪು– ಒಳಗೆ ಹುಳುಕು' ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಗೋಚರಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೈದಾನ ಅಂಗಣವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೊ, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಹೈಜಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಂಕಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆ ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂನವರು ಜೋಡು ಕಂಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರ ಬೇಸರದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈಗ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏ.25ರಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಚಾವಣಿ ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಲಂಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಗೋಡೆ ಭಾಗಶಃ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತಜ್ಞರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೆನಿಸ್, ಷಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕುಸ್ತಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸೇಡಂ ಕ್ರೀಡ