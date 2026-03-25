ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ; ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರರ 77ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೈಭವದ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ವಾದ್ಯಮೇಳ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.

ಜಾತ್ರೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವೀರಗಾಸೆ ತಂಡದಿಂದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ ತಂಡದ ಜತೆಗೆ ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿಯುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಭಕ್ತರು, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತುಂತುರ ಮಳೆ ಹನಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾ.19ರಿಂದ22ವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಸಂಗೀತ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕವಿ ಗವಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಯಿತು.

ಮಾ.25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 3 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ, 2.5 ತೊಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು.

ಮಾ.24ರಿಂದ26ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನವ ಯುವಕ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಇವರಿಂದ ಯಲ್ಲೇಶ ಯಾಳಗಿ ಅವರ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸತ್ಯದ ಚೀರಾಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಾಡರ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಚಾಳ, ಸುಭಾಷ ಪಂಚಾಳ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ನರಸಪ್ಪ ಗಣಾಪುರ, ನರಸಪ್ಪ ಕೊಡದೂರ, ಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಮೊಗಲಪ್ಪನೋರ್, ಶಂಕರ ರೇಕುಳಗಿ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನರಸನ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮಸೂದರೆಡ್ಡಿ, ಸೋಮನಾಥ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ರತನಕುಮಾರ ತೆಲ್ಕಾಪಳ್ಳಿ, ಜಗದೀಶ ಮರಪಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಆನಂದ ಬೆಡಸೂರು, ಗೋಪಾಲ ಬಾಜೇಪಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಭರತ ಬಸಂತಪುರ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-31-2087360015