ಚಿಂಚೋಳಿ: ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹250 ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ - ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹2,950 ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿತ ದರದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಘಟಕ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ₹2,650 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹250ರಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವುಂಟಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕಡಬೂರ, ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ ನವುಲೆ, ಸಿದ್ದು ತಿರ್ಲಾಪುರ, ಸಯ್ಯದ್ ಖಲೀಲ್ ಪಟೇಲ್, ಅಕ್ರಮ ಪಟೇಲ್, ರಸೂಲ್ ಪಟೇಲ್, ನಾಗು ಗುಣಾಜಿ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-31-2005631971</p>