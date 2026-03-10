ಚಿಂಚೋಳಿ: ನಿತ್ಯ ಅಪಘಾತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯೆ ನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರಾದ ಸಂತೋಷ ಕಡಗದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ(ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್) ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತದಿನ ಒಂದಾದರೂ ಅಪಘಾತದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾರು ಇದಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕಿ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆ ವಾಹನಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>