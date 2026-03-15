ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ: ‘</strong>ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಮಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ, ಗರಕಪಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ ಶೇ 92 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ’ ಎಂದು ಜೇವರ್ಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಎಂಒ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಮೇಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಕಪಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇಕಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶೇ 92 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಲೇಪೇಟದ ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಬಿ.ಬಿ.ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗರಕಪಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೈಲಾಸ ಮೇಕಿನ್, ಪಾಲಕರಾದ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ ಇದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಂದಕುಮಾರ ನಾಯನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260315-31-1334272027</p>