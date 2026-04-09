ಚಿಂಚೋಳಿ: ನಾಲ್ವರು ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸುಲೇಪೇಟ, ಮಿರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಮಾರುತಿ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಜಾಧವ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಾಧವ, ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ, ಬಲ್ಲು ಜಾಧವ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಆಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ನಗದು ₹1.9 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫೆ.22ರಂದು ಹಣಮಂತ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ ಅವರ 5 ಮೇಕೆ ಮತ್ತು 2 ಮರಿ (₹60 ಸಾವಿರ) ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7 ಮೇಕೆ ಮಾರಾಟದ ಹಣ ₹35 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ಕಾರು, ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಿರಿಯಾಣ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 5 ಮೇಕೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ₹25 ಸಾವಿರ, ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 16 ಕುರಿಗಳ ₹ 80 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 10 ಮೇಕೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 1.9 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಪಿಲದೇವ ಗಡಾದ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಿನಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-31-1558458431</p>