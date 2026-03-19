ಗೋಶಾಲೆಯ 3 ಲಾರಿ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಅಗ್ನಿಗಾಹುತಿ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಾಳಕುಂಟಿ ನಂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 3 ಲಾರಿ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಹಾಗೂ ಮೇವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಜಿಂಕ್ಶೀಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮೇವು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಶೇಡ್ ಎರಡೂ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ ಗೋವು ಮತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಶ್ರೀಮಠದ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಿರಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೇವು ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇವು ನೀಡಲು ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಮೊ.7022635008 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ