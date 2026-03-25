ಚಿಂಚೋಳಿ: ಆಲಿಕಲ್ಲು ವರ್ಷಧಾರೆ, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನ!

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ವರ್ಷಧಾರೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ, ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗಳು ಶ್ವೇತವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಂಡವು.

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಭಾಲ್ಕಿ–ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಐನಾಪುರ, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಚಂದನಕೇರಾ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

ಚನ್ನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚನ್ನೂರು ಹಳೆ ಊರು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಳ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಭಾಗದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಗದ್ದೆಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು.

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಜನ ಅಚ್ಚರಿ ಜತೆಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ ಚಾಪೆಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು' ಎಂದು ಚನ್ನೂರಿನ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಹತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.