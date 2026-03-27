ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು, ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ, ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾದರೆ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ, ಗಣಾಪುರ, ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ, ಐನೋಳ್ಳಿ, ದೇಗಲಮಡಿ, ಫತೆಪುರ, ಕೊಳ್ಳೂರು, ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕುಂಟಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಇಳೆಗೆ ತಂಪು ಆವರಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಮನೆ, ಸೇರಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಭೇಟಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>