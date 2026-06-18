ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ 'ಗೋಗ್ರಹಣ' ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

<p><em>ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ</em></p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲಭಾವಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ‘ಗೋಗ್ರಹಣ’ ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಗೋಗ್ರಹಣ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಂದಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಇತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಾತನ ಕಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಆಲದ, ಹುಣಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮರಗಳಿವೆ. ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ವಿವಿಧ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇವಿಯ ಮಂದಿರಗಳು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಕುರುಹು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವಲು ಗೋಪುರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಊರು ಅವಸಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಕಲಭಾವಿ ಮನೆತನದವರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ ಕಲಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಕಲ್ಲು, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಲ್ಪ, ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣಪನ 2 ವಿಗ್ರಹ, 2 ಶಿವಲಿಂಗ, ಜೋಡಿ ನಾಗಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾವಿತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಗಸಿಗಟ್ಟಿವೆ. ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಂಭವಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಂಭದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ (ಲಿಪಿಗಳು) ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸವೆದಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಗ್ರಹಣ ಶಾಸನ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶಾಮಲಾ ಧುರೇಂದ್ರ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಿಯರ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ದೇವಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಖೂಬಾ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-31-1718857596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>