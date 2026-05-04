ಬಿಸಿಲು: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜು

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜನರನ್ನು ಬೇತಾಳನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 44.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ವರದಿಯಾದರೆ, ಏ.27ರಂದು 44.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಐನಾಪುರ ಈಗ ಕುಲುಮೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಂದರೆ ತಂಪನೆಯ ತಾಣ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಐನಾಪುರದ ಕೆಂಡದುಂಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೆಡ್ (ಹಾಸಿಗೆ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಮಹಮದ್ ಗಫಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಒಆರ್ಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಚಂದನಕೇರಾ, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪಮಾನ 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಡುಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಚಡಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊನೆಯ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಹಡಿಯ (ನೆಲಮಹಡಿಯ)ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ