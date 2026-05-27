ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿ; ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆವುಂಟಿ

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ-ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೋಲಿ–ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆವುಂಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಪ್ಪಾ ಚಾಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ ಹುಡದಳ್ಳಿ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮ್ಯಾಕಲ್, ಅನೀಲ ಐನೊಳ್ಳಿ, ಶರಣು ನಾಟಿಕಾರ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರಾದಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ನಾಟಿಕಾರ, ದೌಲಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ, ಮಹೇಶ ಘಾಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ