ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರವಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲ ಸಮುದಾಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರವಿ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಶೋಕ ಸುತಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾದರ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಗಣಪತರಾವ್ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಘಾಳಪ್ಪ ಗೋಖಲೆ, ವಕೀಲರಾದ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಗುಲಗುಂಜಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಲೊಡ್ಡನೋರ್, ಸುರೇಶ ಕೊರವಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ರುಸ್ತಂಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ಶೇರಿಕಾರ, ಉಮೇಶ ದೋಟಿಕೊಳ, ರಾಜಕುಮಾರ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮಾರುತಿ ಹಾದಿಮನಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿಂಧೆ, ಸಾಗರ ಆನಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-31-818948502</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>