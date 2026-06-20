ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಜಾಧವ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆ

<p>ಕಾಳಗಿ: ‘ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೂ.20ರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಎ2 ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಟೂರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಬಿಎಲ್ಎ2 ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಡಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ, ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ತಾವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ತೆಂಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೀತೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಅಂಬವ್ವ ರಾಜಾಪುರ, ಸಿಎ ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮಾಕಪನೋರ, ಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕದಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಲಗಿ, ಶರಣು ಚಂದಾ, ಹಣಮಂತ ಕಣ್ಣಿ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಒಡೆಯರಾಜ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಜಯರಾಜ ಮುದಿರಾಜ, ಗಣೇಶ ಸಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚವಾಣ, ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೋಡ, ಕೇಸು ಚವಾಣ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮರಾಯ ಮಲಘಾಣ, ಬಲರಾಮ ವಲ್ಲ್ಯಾಪುರೆ, ರಾಜು ಒಡೆಯರಾಜ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-31-1382668683</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>