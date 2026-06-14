ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಇಳಿಮುಖ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ, ಚಿಂಚೋಳಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:06 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ, ಅವಸರ ಬೇಡ
ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಚಿಂಚೋಳಿ
ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ರೋಂಪಳ್ಳಿ,ಕೃಷಿಕ, ನಿಡಗುಂದಾ
AgricultureKalaburagiRain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT