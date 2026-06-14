ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಇಳಿಮುಖ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಜೂನ್ 14 ಬಂದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯೂ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಸುರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 40 ದಾಟಿಲ್ಲ.ಮಳೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ರೈತರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ ನಿಡಗುಂದಾ ಸುತ್ತಲೂ ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5,345 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಐನಾಪುರ, ಸುಲೇಪೇಟ, ಕೋಡ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 5,639 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ 5,345 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ತೊಗರಿ 166 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಉದ್ದು 79 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಹೆಸರು 49 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ 579.52 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ 82,190 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಬೆಳೆಗಳಾದ ತೊಗರಿ 58,955, ಹೆಸರು 10,010, ಉದ್ದು 5,320, ಅವರೆ 21 ಹುರುಳಿ 8, ಅಲಸಂದಿ 3 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 170, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ 15, ಸಜ್ಜೆ 50, ಇತರೆ 15 ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸೋಯಾ 5020, ಎಳ್ಳು 100, ಔಡಲ 1, ಉಚ್ಚೆಳ್ಳು 2. ಹೀಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಹಿತ 6,123 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ, ಅವಸರ ಬೇಡ</blockquote><span class="attribution">ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ್, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಚಿಂಚೋಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಜಗನ್ನಾಥ ರೋಂಪಳ್ಳಿ,ಕೃಷಿಕ, ನಿಡಗುಂದಾ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-31-1189771665</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>