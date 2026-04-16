ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭರವಸೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾಗಾಈದಲಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. 'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾರದ ಮೂಹೂರ್ತ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಏ.7ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

'ಕೆರೆ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಬೋಸರಾಜು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ₹22.9 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಬಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ, 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ ಕುರಿತು ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಭಾಷ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ, ಎಇಇ ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ, ಎಇ ರಾಜಶೇಖರ ಅಲಗೂಡಕರ್, ನಿವೃತ್ತ ಎಇಇ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕೇಶ್ವಾರ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕನಾಗ ಪುಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಟಿಟಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಮೂದ ಪಟೇಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷೀತ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವುಂಟಿ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಉದಯ ಪಾಟೀಲ, ಉದಯ ಸಿಂದೋಲ, ಹಾಫೀಜ್ ಪಟೇಲ್, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ