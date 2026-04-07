ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾರದ ಮುಹೂರ್ತ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಒಡೆದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ವರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈಗ ಕೆರೆ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವ ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>1972-73ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ರೈತರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 1976ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1983ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆರೆ ಒಡೆಯಿತು. ಆಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬಂಡ್ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕೇಶ್ವಾರ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ಆಗ ಕೆರೆಯ ಬಂಡ್ನ ಒಂದು ಬದಿ ಅಗೆದು ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೈತರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆರೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹22.9 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>