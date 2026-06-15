<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 126ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಯ ಕಬ್ಜಾ ಕೊಡಿಸಿ ಅದರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿಯ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಧರಣಿ ನಿರತರು ಶನಿವಾರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಟೆಂಟ್ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಶಾದಿಪುರದವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಕರವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಬಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಂಕರ ಪವಾರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಬುಡ್ಗಜಂಗಮ ಮೊದಲಾದವರು ಕುಂಚಾವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಂಕರ ಚಂದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಹೇಮಸಿಂಗ್, ಶಂಕರ ಗೋರೆಪ್ಪ, ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಕಿಶನ, ಹೇಮಿಬಾಯಿ, ಗೋಪಿಬಾಯಿ, ಲಿಂಬು ನರಸಿಂಗ್, ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಘಣು, ಗಮಸಿಬಾಯಿ ಶಿವರಾಮ, ಮಾಣ್ಯಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ರಾಮ್ಲು ಸಕ್ರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-34-1773636153</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>