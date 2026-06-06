ಮಳೆ: ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ, ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರನಾಳ–ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ’ ಕೆಳದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ‘ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಡಿ’ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ–</p><p>ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಗುವ ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯಿತ್ತು. ಮಳೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಂಬರೂ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ, ಚನ್ನೂರು, ರಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಇದೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>