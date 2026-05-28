ಒಂದೇ ಮಳೆಗೆ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದದ್ದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಸಿಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಇಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಸುಕಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಕರಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿತು. ಮಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೊಳ್ಳಿ, ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ತೊರೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದು ಗೋಚರಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಮಳೆ: ಬುಧವಾರ ಕುಂಚಾವರಂ 80 ಮಿ.ಮೀ, ನಿಡಗುಂದಾ 54 ಮಿ.ಮೀ, ಚಿಂಚೋಳಿ 48.8 ಮಿ.ಮೀ, ಸುಲೇಪೇಟ 38.6ಮಿ.ಮೀ, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ 18 ಮಿ.ಮೀ, ಐನಾಪುರ 15.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ವಾಡಿಕೆ: ಐನಾಪುರ ಸುತ್ತಲಿನ ತಾಂಡಾಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐನಾಪುರ, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ತಗ್ಗಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಿರುಸು ಸಾಧ್ಯತೆ: ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯತ್ತ ರೈತರು ಮುಖ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>