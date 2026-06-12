ರಾಣಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಂಡು ವಿಶೇಷ

<p><em>ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ</em></p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತ ‘ರಾಣಾಪುರ ತಾಂಡಾ’ದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ರಾಣಾಪುರ ತಾಂಡಾವು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 150 ಮನೆಗಳಿರುವ ರಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ 8 ರಿಂದ 10 ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 250 ಮನೆಗಳಿರುವ ರಾಣಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.<p>‘ಪುನಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ. ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಆಗಿರುವ ಉಮೇಶ ರಾಠೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರೈಲ್ವೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್-1 ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳವರೆಗೂ ಈ ತಾಂಡಾದವರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ, ಮುಂಬಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಹೌದು. ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಂಡಾದ ಹಿರಿಯರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-31-559907414</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>