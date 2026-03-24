ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>11 ದಿನಗಳ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ವಿಶೇಷ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸದಿರುವುದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಜನೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಸೇವನೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾ.16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾ.26 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪೌರಾಗಡ (ಪೌರಾದೇವಿ) ತೆರಳಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಚಂದಾಪುರ, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸೇವಾಲಾಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿಯ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮನಿಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ವರ್ಷ, 11 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರದ ಗಂಗೂನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಪನಾಶ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಗ್ಗೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಜನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಟರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ ಚವ್ಹಾಣ, ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಚಂದಾಪುರ, ಭೀಮರಾವ್ ರಾಠೋಡ, ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ, ಗೋವಿಂದ ಪವಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪವಾರ, ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ, ನಟರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ, ಕಿಶನ ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ ಕೋಡ್ಲಿ, ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರಾಠೋಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ, ವಿನೋದ ಕಾರಭಾರಿ, ಕುಶನಾಥ ಡಾವ್, ರಾಮಬಾಯಿ ಜಾಧವ, ಯಮುನಾ ರಾಠೋಡ, ರಮಕಾಬಾಯಿ, ಕವಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-31-1078149949</p>