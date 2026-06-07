ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ.ಪಂ.ಗೆ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 23 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಚೌಕಿ ತಾಂಡಾ, ನಾಗರಾಳ, ನರನಾಳ, ಯಲಮಾಮಡಿ-1, ಯಲಮಾಮಡಿ-2 ಹಾಗೂ ಲಚ್ಚು ನಾಯಕ ಅಗಸಲ ಅಣಿತಾಂಡಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರ, ಭೂಂಯಾರ ಬಿ, ಭೂಂಯಾರ ಕೆ, ಖಾನಾಪುರ, ಡೊಂಗರು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಚಂದನಕೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನಕೇರಾ, ಖೂನಿ ತಾಂಡಾ, ರಾಣಾಪುರ, ರಾಣಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಕೊಟಗಾ ಚನ್ನೂರು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಐನೋಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐನೋಳ್ಳಿ, ಭೋಗಾನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ಗೊಟ್ಟಂಗೊಟ್ಟ(ಕೆ.ಬಿ) ಫತೆಪುರ, ಕೊಳ್ಳೂರು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ದೇಗಲಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಗಲಮಡಿ, ನೀಮಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಪಟಪಳ್ಳಿ, ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ, ಮಾಣಿಕಪುರ(ಡಿ), ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡಪಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಶಿಕಾ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ತುಮಕುಂಟಾ, ಹಸರಗುಂಡಗಿ, ಗುರಂಪಳ್ಳಿ, ಮರಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದರೆ, ಸಲಗರ ಬಸಂಪತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ, ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಪಾಲ್ತಾಂ ತಾಂಡಾ, ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಸಜ್ಜನಕೊಳ್ಳ ತಾಂಡಾ, ಬೆನಕೆಪಳ್ಳಿ, ಫತ್ತು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಬಾವನಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಯತೆಬಾರಪುರ, ಭಿಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಗೊಂದಲಸೇಟ ತಾಂಡಾಗಳಿವೆ.</p>.<p>ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಒಂಟಿಚೀತಾ, ಗೋಪು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಬೋನಸಪುರ, ಧರ್ಮಾಸಾಗರ, ಮೋತಿಮೋಕ ತಾಂಡಾ, ಒಂಟಿಗುಡ್ಸಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿ, ಬುರುಗದೊಡ್ಡಿ, ಸಂಗಾಪುರ, ಕಾಟನಗಿಡ್ಡಾ, ಶ್ರೀನಗರ ಪೆದ್ದಾ ತಾಂಡಾ, ಅಂತಾವರಂ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾನಗರಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕುಂಚಾವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಾವರಂ ಲಕ್ಷಂ ಸಾಗರ, ಶಿವರೆಡ್ಡಿಪಳ್ಳಿ, ಮೊಗದಂಪುರ, ಪೋಚಾವರಂ, ಶಿವರಾಂಪುರ, ಮೊಂಬಾಪುರ(ಡಿ) ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾದಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾದಿಪುರ, ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಭೀಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ನಿರಚಲಮಾ, ಯಾಕತಪುರ, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಚಿಂದಾನೂರ, ಹನುಮಾನನಗರ(ಚಾಪ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ), ಜವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ಜಿಲವರ್ಷಾ, ಜಿಲವರ್ಷಾ ತಾಂಡಾಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಮಿರಿಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿರಿಯಾಣ, ಕಿಷ್ಟಾಪುರ, ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು ರೋಡ, ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸೇರಿದರೆ, ಸುಲೇಪೇಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಪೇಟ, ಯಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಾಈದಲಾಯಿ, ದಸ್ತಾಪುರ, ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಯಂಪಳ್ಳಿ, ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಹೂಡದಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ, ದೋಟಿಕೊಳ, ಖೂದಾವಂದಪುರ, ತಾಜಲಾಪುರ, ರುಸ್ತಂಪುರ, ಹೂವಿನಭಾವಿ, ಯಲಕಪಳ್ಳಿ, ಖೈರತಾಪುರ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಅಣವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣವಾರ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಕಲಭಾವಿ, ಕಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾ, ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ, ಇಂದ್ರಪಾಡ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಡಗುಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಡಗುಂದಾ, ಶಿರೋಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು(ಕೆ, ಬಿ), ವೆಂಕಟಾಪುರ ನಗರ, ಜಟ್ಟೂರು, ಪೊತಂಗಲ, ಹಲಕೋಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕರ್ಚಖೇಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಚಖೇಡ, ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ, ಛತ್ರಸಾಲ, ಇರಗಪಳ್ಳಿ, ಗರಕಪಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ, ಸಂಗಮ(ಕೆ), ಫರ್ದಾರ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ಗಣಾಪುರ, ರಾಮತೀರ್ಥ, ಬೆಡಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಹೋಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮೊರನಾಳ, ಕೆರೊಳ್ಳಿ, ಬೆನಕನಳ್ಳಿ, ಕೊರಡಂಪಳ್ಳಿ, ಕುಪನೂರ, ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ, ಭಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-2057329842</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>