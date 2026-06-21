ಚಿಂಚೋಳಿ: ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಚರ್ಚ್‌ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಚರ್ಚ್ನ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ದ ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ (ಪತ್ರಾ)ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸರುಬಾಯಿ ವೆಂಕಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಪತ್ರಾಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 6 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ತುಮಕುಂಟಾ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ, ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮಲಾಪುರ, ಕೊಳ್ಳೂರು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಸಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ, ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪತ್ರಾಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರ–ಗಿಡಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಜೀವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಕೊಳ್ಳೂರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-34-1176867801</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>