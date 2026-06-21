ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಬಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪತ್ತೆ: ಆತಂಕ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಗದಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದ್ರವರೂಪದ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯಾರು ತಂದು ಸುರುವಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಡರಾತ್ರಿ ಅಪರಿಚಿತರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೋಚಾವರಂನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಗದಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ನವಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿದ್ದುಹೋದ ಮನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಂಚಾವರಂ ಸಮೀಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಾಸಾಗರ ಬಳಿ ತೊರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಂದು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೊರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂತಹುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಮೊಗದಂಪುರ ಕಾಡಿನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-34-1348251440</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>