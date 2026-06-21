ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬಾಕಿ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್.ಎಂ</em></p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂ.20ರವರೆಗೆ 50 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 29.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಶೇ 38ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಶಹಾಬಾದ್, ಕಾಳಗಿ) ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಆಗಸದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 75,930 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜೂ.20 ರವರೆಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೇ 19ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರ2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಶಹಾಬಾದ್, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ (ಡಿ.ಎ.ಪಿ, ಯೂರಿಯಾ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 4,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇವಲ 3,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ, ಹಲಕರ್ಟಿ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ನಾಲವಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಗುರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ರೊ ಏಜೆನ್ಸಿ, ನಾಲವಾರದ ನ್ಯೂ ಆಗ್ರೊ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮಾನಕರ್ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಗುಂಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗ್ರೊ, ಬಂದಳ್ಳಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಕೆಜಿಎನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೊ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ, ಕಂದಗೂಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಆಗ್ರೊ, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೊ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆ ಯುವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದ ರೈತರು, ವಾರದೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-31-1229559013</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>