ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ, ಪುರಾಣ ಸಂಪನ್ನ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜೀ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಾರಕೂಡದ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾಪುರಾಣ, ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರಾಣಿಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕೊಡೆಕಲ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಭಂಟ್ನಳ್ಳಿ ಸೇಡಂ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇಡಂ ಅವರು ತಬಲಾ ಸೇವೆ, ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ವಿಜಾಪುರ ಅವರ ನಂದಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರಕೂಡದ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಯರಗಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಿಕೋಲು ಮೆರವಣಿಗೆಯು ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಠದಿಂದ ನಂದಿಕೋಲು, ಕಳಸ, ಕುಂಭದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪುರಾಣ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಮರುದಿನ ಜಂಗಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದವು. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಪ್ರಜ್ವಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡೆ ತೊಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮುಕೆ, ಭೀಮರಾಯ ಹಡಪದ, ಕಾಶಣ್ಣ ಅತ್ರಾಫ್, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಯರಗಲ್, ಪ್ರಭು ತರನಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>