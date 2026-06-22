ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಣಯ

<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ಕಡುಬಡವರ ಜೀವನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಬತ್ತು ತಾಂಡಾಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರಬಾರಿ, ದಾವ, ಸರಪಂಚ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗಂಡಿನವರು ಹೆಣ್ಣಿನವರಿಗೆ ಕಾನಸುಳಿ ಹಣ ₹1,100, ಮೋಟು ಕರ ₹21,551, ಗೋಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ₹600 ಹಾಗೂ ಗೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ಪಂಚರಿಗೆ ₹21,000 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಗಂಡಿನವರಿಗೆ ಗೋಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ₹500, ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಮದುವೆಗಾಗಿ 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಗಂಡಿನವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಗಂಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಂಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿವರು ಗಂಡಿನವರಿಗೆ ₹51,000 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಸಾಕ ಪಿಸಾ ಎಂದು ತಾಂಡಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ₹1, ದಾರು ಬಾಟಲಿಗೆ ₹100, ನಾಯಕರ ಗಾದಿಗೆಂದು ₹501 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಶ್ವಿತಾರ್ಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಸ, ಟೋಪಿ ಕೊಡುವುದು, ಪಂಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದುವೆ ನಂತರ ಮದುಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ತಾಂಡಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ₹501, ಮದುಮಗಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯವರು ಕೊಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಲು ತಾಂಡಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ₹500 ಕೊಡಬೇಕು. ಗೋಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಡಿನವರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನವರು ತಪ್ಪದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹2,500 ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯ ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಂಡಾದ ನಾಯಕರು, ಪಂಚರು, ದಾವ, ಕಾರಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ನಾಯಕ, ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ, ತುಕಾರಾಂ ಖೀರು ನಾಯಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ, ಶಂಕರ ನಾಯಕ, ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಯಕ, ಪೇಮ್ಯಾ ನಾಯಕ, ಚಂದು ನಾಯಕ, ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಪೋಮು ಚವಾಣ್, ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್, ಜಗದೀಶ ಚವಾಣ್, ದೇವಲಾ ಚವಾಣ್, ಬಮ್ಮು ಪವಾರ, ರವಿ ಜಾಧವ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಠೋಡ, ಗೋಪಿ ರಾಠೋಡ, ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ, ಹಿರಾಮನ ಚವಾಣ್, ಕಿಶನ ರಾಠೋಡ, ರಮೇಶ ಪವಾರ, ಛತ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-31-1059295709</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>