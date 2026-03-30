‘ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಬಸವ ಭವನ, ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು’

<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಕರದಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಶಹಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಭವನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 10 ಕೊಠಡಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 11 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹವರ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 23 ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 33 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯವರೆಗೆ ಆಸಕ್ತರು ₹2 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಂತರ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಬಹುಮತದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಕೊಳ್ಳಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ ಭಂಕಲಗಿ, ಮುಖಂಡ ಅಂಬರೀಶ ಸುಲೇಗಾಂವ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಂತಾ, ಪ್ರಭುರಾಜ ಕಾಂತಾ, ಅಶೋಕ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಡಬೂಳ, ಪ್ರಭುದೇವ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಪಾಲಪ್, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಡಬೂಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಇಜಾರ್, ಅನಿಲಕುಮಾರ ವಡ್ಡಡಗಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹತ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಳೇದ, ರಮೇಶ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಯದ್ಲಾಪುರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಪಾಲಪ್, ಬಸವರಾಜ ಸಂಕನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೊಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ₹ 11 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 11 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದಿ.ಸರಸ್ವತಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಿಸಿ, ನಗದಾಗಿ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-31-1181403490</p>