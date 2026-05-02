‘ಬುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ’

ಚಿತ್ತಾಪುರ: 'ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಬೋಧಿಸಿದ ಆಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಾಲನೆ, ಬುದ್ದನ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಜೀವನದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಚಿತ್ತಾಪುರದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂಬುದೇ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬುದ್ದರ ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ದರ ತತ್ವ, ವಿಚಾರ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೀದರ್ನ ಭಂತೆ ಶಾಂತಿ ಸಮನ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ ಕವಡೆ ದಂಡೋತಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಮುಡಬೂಳಕರ್, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿಕರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಾರತಿ ಸಿ. ದಂಡೋತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂ.ಅರಣಕಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ರಮ ಬಡಿಗೇರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವೀರನಾಥ, ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಣ್ಣೂರಕರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಿಂಧೆ, ಉದಯಕುಮಾರ ಸಾಗರ, ಲೋಹಿತ, ಬಸವರಾಜ ಮುಡಬೂಳಕರ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಸಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-31-1491736760</p>