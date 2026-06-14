ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ರಫೀಕ್ ಆಗ್ರಹ

<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ’ದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಫೀಕ್ ಜಮಾದಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ-2 ಕಛೇರಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 5 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ-ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ 5 ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಡ್ರಾಮಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಡ್ರಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 154 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು 48 ತಾಂಡಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಗ್ರಾಣವು ಕೂಡ ಚಿತ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-31-2126157223</p>