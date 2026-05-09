ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಇಂದಿನಿಂದ ಹಜರತ್ ಚಿತ್ತಾಶಾಹವಲಿ ದರ್ಗಾ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಚಿತ್ತಾಪುರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯೆಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಚಿತ್ತಾಶಾಹಾವಲಿ ದರ್ಗಾದ 799ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಮೇ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 11ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ನಾಗಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳ್ಳಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಿಯರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬರ ಗಲಾಪ್ ಫಾತೆಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಲಾಪ್ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ದರ್ಗಾದ ಮುತಾವಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೀನಾಜುದ್ದಿನ್ ಖಾದ್ರಿ ಚಿಸ್ತಿ ಸಜ್ಜಾದನಶಿನ್ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಸ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಜಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗಂಧ ಮತ್ತು ಗಲಾಪ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಮುತಾವಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಾತೆಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರುಗುವುದು. ಮುತಾವಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಧೂತ್ಸವದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಬಾಹಾರ್ ಪೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರಾತ್ ಚಿತ್ತಾಶಾಹಾವಲಿ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಂಧೂತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸೂಫಿ ಸಂತನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಗಂಧ ಅರ್ಪಣೆ, ಗಲಾಪ್ ಹೊದಿಕೆ, ಫಾತೆಹಾ ನಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮಿಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಮೀನಾಜುದ್ದಿನ್ ಚಿಸ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 10ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಗೀಗೀ ಪದಗಳ ಮತ್ತು ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವುದು. ಮೇ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್, ಖುರಾನ್ ಪಠಣ ಜರುಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗೀಗಿ ಪದಗಳ ಮತ್ತು ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-33-1070012282</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>