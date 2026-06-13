ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚುರುಕು

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್.ಎಂ</em></p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 126ರಲ್ಲಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ‘ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ’ಯಡಿ ₹53 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ) ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸರಾಸರಿ 12 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು 10 ಕಮಾನುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ನದಿಯ ಪಾತ್ರದ ಆಳದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈವರೆಗೆ 11 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 8.7 ಮೀಟರ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಾಗೂ 2 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಬೆಡ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 330 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಳತೆಯ, 16 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹಾಗೂ 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಶಂಶುದ್ದಿನ್ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ: ದಂಡೋತಿ ಸಮೀಪದ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ 1980 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರ ಐದಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಲಿದೆ ಎಂದು ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಿಂದ ನದಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ದಂಡೋತಿ, ಮಲಕೂಡ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಚಿತ್ತಾಪುರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-31-1617315785</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>