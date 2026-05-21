ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಮತ್ತು ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಮಳಖೇಡ-ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಸೇಡಂ, ಕಾಳಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಡಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.</p>.<p>ಶರಣು ಸಿದ್ರಾಮಗೋಳ, ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>