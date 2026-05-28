ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಚಿತ್ತಾಪುರ–ಮಳಖೇಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

9 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ₹6.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಜಿಮ್ ವಿಭಾಗ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಲಾ 6ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಕೋಣೆ, 8 ಶೌಚಾಲಯ ಕೋಣೆ, ಎರಡು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟರ್ಫ್ ಸಹಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಕಣ, ಎರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈದಾನ, ಮ್ಯಾಟ್ ಸಹಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಣ, ಎರಡು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್-1 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಜರುಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಮಟ್ಟದ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಪುರಸಭೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿವೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ–ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 20 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಇದ್ದಾಗ 15–20 ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು.

ತರಬೇತುದಾರ, ಕಾವಲುಗಾರರಿಲ್ಲ: ಸುಜ್ಜಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಜಿಮ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತರಬೇತುದಾರರಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರರಿಲ್ಲ. ಹೊರಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ/ಕೋಚ್ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ